Coronavirus: Zahl der Toten steigt stark

Peking/Mannheim.Angesichts der starken Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit hat China seine Maßnahmen am Wochenende deutlich verschärft. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg bis Sonntag auf 56, wie die Nationale Gesundheitsbehörde mitteilte. Demnach haben sich fast 2000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, das die Krankheit auslöst. Weltweit kommen 38 Fälle hinzu – darunter mit drei Patienten in Frankreich die ersten Erkrankungen in Europa. Einige Länder bereiteten sich darauf vor, ihre Staatsbürger aus der Region Wuhan auszufliegen. Experten rechnen damit, dass sich der Kampf gegen das Virus noch lange hinzieht.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping berief in Peking ein Krisentreffen ein. Alle Ebenen von Partei und Regierung müssten dem Kampf gegen das Coronavirus höchste Priorität einräumen.

Krankenhäuser völlig überfordert

Die Hauptstadt von Hubei, die Millionenmetropole Wuhan, ist besonders stark vom Coronavirus betroffen: Dort war der Erreger Ende Dezember auf Menschen übergesprungen – vermutlich auf einem Tiermarkt. Bürgermeister Zhou Xianwang sagte am Sonntag, die Zahl der Infektionen in Wuhan könnte noch um tausend steigen. Derzeit gebe es noch 2700 Verdachts- und Fieberfälle, die getestet würden.

Die Krankenhäuser der Stadt waren am Wochenende offenbar völlig überfordert. Nach offiziell unbestätigten Berichten wurden Patienten zurückgewiesen, weil es nicht genug Personal und Betten gab. Wuhan hat bereits im Eiltempo den Bau von zwei neuen großen Krankenhäusern begonnen.

Aus anderen Teilen Chinas wurden rund 1700 Ärzte und Pfleger nach Wuhan entsandt. Dort wurden der öffentliche Nah- und Fernverkehr, Zug- und Flugverbindungen gestoppt, Ausfallstraßen gesperrt. Damit waren mehr als 40 Millionen Menschen weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Hinweise an Mitarbeiter

Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region, die Standorte in China haben, meldeten bei einer Umfrage dieser Zeitung noch keine Erkrankungsfälle. Ihre Mitarbeiter hielten sich an die Hinweise der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Auswärtigen Amtes, hieß es. Darüber hinaus stellten die internen medizinischen Dienste der Firmen spezielle Informationen zum Coronavirus bereit, etwa bei Roche. Ein Sprecher der Firma Freudenberg aus Weinheim, die ein kleines Büro in Wuhan leitet, sagte: „Unser regionales Unternehmenszentrum in Shanghai und die Abteilung für Arbeitssicherheit unterstützen die Kollegen dort mit Hygiene- und Verhaltensempfehlungen sowie mit Mundschutz-Artikeln.“ Auch in SAP-Regionalbüros wurden Präventivmaßnahmen verstärkt. dpa/jeb

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020