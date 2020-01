Courage-Orden für Harald Glööckler

Bergstraße.Deutschlands schillerndster Modemacher Harald Glööckler wurde gestern in Bürstadt mit dem Courage-Orden des Heimat- und Carneval-Vereins (HCV) ausgezeichnet. „Wir zollen Ihnen Respekt und Dank für Ihre couragierte Lebensweise“, sagte HCV-Vorsitzender Frank Reichmann vor 450 Gästen im voll besetzten Bürgerhaus über Glööckler. Die Fastnachter zeichneten den Künstler daher vor allem dafür aus, dass er trotz aller Widerstände seinem Credo „Glaube an Dich selbst und erreiche deine Träume“ treu geblieben ist. Außerdem setzt er sich für Kinder in Not und für den Naturschutz ein. red/ BILD: Nix/sm

