Covid-Tests bald in Reilingen

Schwetzingen/Reilingen/Berlin.Erstmals seit drei Monaten hat das Robert-Koch-Institut (RKI) mehr als 1000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI demnach für den Mittwoch 1045 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Die Schwelle von 1000 neuen Corona-Fällen war zuletzt am 7. Mai überschritten worden. Der höchste Wert überhaupt wurde bei den neuen Ansteckungen Anfang April mit mehr als 6000 erreicht. Danach war die Zahl in der Tendenz stetig gesunken, seit Ende Juli steigen die Werte nun aber leider wieder.

Aus Sicht des Mannheimer Gesundheitsamtschefs Peter Schäfer sind die steigenden Zahlen kein Anlass zur Beunruhigung, aber zur Achtsamkeit. Die Menschen sollten sich „vor zu dichten Sozialkontakten hüten“, sagte er dieser Redaktion. „Von den 43 neuen Fällen, die in den vergangenen beiden Wochen in der Quadratestadt hinzugekommen seien, handelt es sich bei 35 um Kontaktpersonen schon länger bekannter Infizierter. Und von denen stehen 20 in Zusammenhang mit einem besonders spektakulären Einzelfall: Jemand, der auf beruflicher, privater und familiärer Ebene sehr viele Kontakte hatte“, sagt Schäfer weiter.

Schwetzinger Testzentrum schließt

Unterdessen verlegt der Rhein-Neckar-Kreis sein mobiles Corona-Testzentrum von Schwetzingen nach Reilingen. „Es ist absehbar, dass wir im Kreis auch weiterhin die Möglichkeiten für Tests auf Covid-19 brauchen. Wir haben uns daher entschlossen, den Drive In in Schwetzingen aufzugeben“, sagt Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss dieser Zeitung. „Er war sowohl vom Standort als auch vom Aufbau her nur für eine mittelfristige Nutzung ausgelegt“, meint Kuss. Die Teststation auf einem ehemaligen Penny-Gelände in Reilingen, die Anfang September den Betrieb aufnehmen soll, biete mehr Rückzugsräume für Mitarbeiter und sei winterfest.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus müssen sich Einreisende aus internationalen Risikogebieten von diesem Samstag an bei der Rückkehr nach Deutschland testen lassen. Das ordnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, wie er am Donnerstag in Berlin mitteilte. Welche Länder als Risikogebiete gelten, steht auf einer Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI) – aus der EU stehen derzeit das Land Luxemburg, die belgische Provinz Antwerpen und die drei spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra auf der Liste.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte auch, mit der Testpflicht für Rückkehrer wolle man „auf Nummer sicher“ gehen: „Mir ist sehr bewusst, dass das ein Eingriff in die Freiheit des Einzelnen ist.“ Es sei aber ein zumutbarer Eingriff, betont der Minister. dpa/sma/jei

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020