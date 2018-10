CSU paktiert mit Aiwanger

Hubert Aiwanger (links) und Landeschef Markus Söder. © dpa

München.Die Freien Wähler rechnen mit einem schnelleren Ende der bayerischen Koalitionsverhandlungen mit der CSU als von der Verfassung vorgegeben. „Ich bin zuversichtlich, vor dem letzten Stichtag fertig zu werden“, sagte Parteichef Hubert Aiwanger gestern in München. Spätestens am 12. November muss der Landtag einen Ministerpräsidenten – voraussichtlich Amtsinhaber Markus Söder – wählen. Nach der Absage der CSU für Verhandlungen mit den Grünen hoffe Aiwanger, dass die Koalition auch über die Grenzen des Freistaats ein Signal setzen könne. Mit ihrem pragmatischen Ansatz würden die Freien Wähler bei den Gesprächen Schnittmengen herausarbeiten. „Trotz aller Rivalitäten sind wir in der bürgerlichen Mitte mit den meisten Schnittmengen unterwegs“, sagte Aiwanger. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018