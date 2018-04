Da Costa übernimmt

Anzeige

Bensheim.Elton da Costa kehrt zum FC 07 Bensheim zurück: Der 38-Jährige löst im Sommer Ludwig Brenner als Trainer ab, der den abstiegsgefährdeten Fußball-Verbandsligisten nach der Saison verlässt. Da Costa wird im Weiherhausstadion als Spielertrainer fungieren.

Diese Rolle hatte der Brasilianer beim FC 07 bereits in der Endphase der Runde 2016/17 vorübergehend inne. Damals führte er das Team nach dem Rücktritt von Ronald Borchers zum Klassenerhalt. In der Saison 2015/16 war da Costa als Spieler mit den Nullsiebenern in die Verbandsliga aufgestiegen.

„Elton war der erste Kandidat, mit dem wir gesprochen haben“, sagt FC-Vorstandsmitglied Daniel Nischwitz. „Wir schätzen, was er in der vergangenen Saison für uns geleistet hat.“ Der Vertrag des Ex-Profis, der einst Darmstadt 98 in zweite Liga schoss, gilt unabhängig von der Liga, wie Nischwitz bestätigte. eh