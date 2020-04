Daimler fährt Produktion hoch

Mannheim.Nach dem Produktionsstopp wegen der Corona-Krise laufen die Fabriken des Daimler-Konzerns schrittweise wieder an. Auch in Mannheim, hier werden Lkw-Motoren und Stadtbusse gebaut, kehren Beschäftigte aus der Kurzarbeit zurück. „Das Hochfahren der Produktion hat bisher ganz gut geklappt“, erklärte Joachim Horner, Betriebsratsvorsitzender am Standort. Gleichwohl seien „hier und da“ Nachbesserungen nötig.

Während Evobus noch von einer guten Auftragslage zehrt, ist die Nachfrage nach Lkw-Motoren schwächer. „Wir haben Aufträge, wenn auch deutlich unter dem Niveau vor der Krise“, erklärte Andreas Moch, Leiter des Mannheimer Mercedes-Benz-Werks. Nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Horner sollen hier Teile der Belegschaft noch in Kurzarbeit bleiben.

Die Coronavirus-Pandemie hat bei Daimler schon kräftige Spuren in der Bilanz hinterlassen. Um das Geld zusammenzuhalten, will der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius weiter bei Investitionen und den Ausgaben für Forschung und Entwicklung kürzen. jung

