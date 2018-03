Daimler startet E-Bus

Anzeige

Stuttgart/Mannheim.Der Autokonzern Daimler will Ende des Jahres die Serienproduktion für den Stadtbus mit Elektromotor im Werk Mannheim starten. Dies kündigte Spartenchef Hartmut Schick gestern in Stuttgart an. „Schon in wenigen Monaten wird unser Elektrobus bei den Verkehrsbetrieben Rhein-Neckar in die Kundenerprobung gehen“, erklärte der Bus-Chef. Er geht davon aus, dass 2025 jeder zweite neue Stadtbus in Europa mit einem elektrischen Antrieb ausgerüstet sein wird. Zum Dauer-Test seien die E-Busse bei minus 20 Grad in Finnland gewesen und bei 35 Grad im spanischen Sommer. Die Kritik, man komme zu spät, wies er zurück: „Wir führen den elektrischen Bus nicht überstürzt ein.“ Eine Prognose für die Stückzahl im kommenden Jahr lehnte Schick ab. Man müsse abwarten, wie sich die Nachfrage entwickele.