Daimler vor Aufspaltung

Stuttgart/Mannheim.Daimler will komplett neu am Markt auftreten. Dazu soll Daimler Trucks, also das Lastwagen- und Bus-Geschäft, abgespalten und mehrheitlich an die Börse gebracht werden. Die Autosparte tritt demnach künftig unter dem Namen Mercedes-Benz auf. Vorstandsvorsitzender Ola Källenius sprach am Mittwochabend von einem „historischen Moment“.

Die „Zukunftssicherung“, die den Daimler-Mitarbeitern in Deutschland eine Beschäftigung bis Ende des Jahrzehnts zusichert, bleibt in Kraft. Für die Truck-Sparte, zu der Mannheim und Wörth (Pfalz) gehören, wird ein zusätzlicher Innovationsfonds von 1,5 Milliarden Euro eingerichtet. jung

Blick in das Lkw-Montagewerk von Daimler in Wörth. © Rittelmann

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021