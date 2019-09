Das 82. Bergsträßer Winzerfest ist Geschichte

Bensheim.Das 82. Bergsträßer Winzerfest wurde am Sonntagabend mit dem Einholen der Fahne im Winzerdorf beendet. Zu Füßen der illuminierten Stadtkirche von Sankt Georg in Bensheim herrschte trotz regnerischen Wetters auch am zweiten Wochenende des neuntägigen Spektakels besonders in den Abendstunden Hochbetrieb. Am Samstag zog das Brillantfeuerwerk nach einer dürrebedingten Pause 2018 wieder viele Blicke auf sich, pünktlich um 21.30 Uhr legten die Feuerwerker mit ihrer krachenden Symphonie los. Der verkaufsoffene Sonntag litt gestern ein wenig unter dem Dauerregen, aber wetterfest ausgerüstet nutzte doch so mancher Besucher die Chance zum Bummeln und Shoppen in Bensheim. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.09.2019