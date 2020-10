Das achte Corona-Todesopfer und 40 Neuinfektionen im Kreis

Bergstraße/Berlin.Im Kreis Bergstraße gab es gestern einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich nach Angaben des Landratsamtes um eine 90-jährige Person aus Groß-Rohrheim. Damit hat die Pandemie im Kreis acht Todesopfer gefordert, allein fünf seit dem vergangenen Mittwoch.

Darüber hinaus wurden gestern im Kreis Bergstraße 40 neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle gemeldet, unter anderem gab es sechs Fälle in Lorsch, fünf in Bensheim, vier in Heppenheim, drei in Lautertal, zwei in Einhausen und einen in Zwingenberg. Damit sind im Kreis aktuell 587 Fälle bekannt, die momentan mit dem Coronavirus infiziert sind. Betroffen sind unter anderem eine Kindertagesstätte in Heppenheim sowie die Elisabeth-Selbert-Schule in Lampertheim und eine Gemeinschaftsunterkunft in Wald-Michelbach.

Derzeit befinden sich 22 Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße, hinzu kommen zehn Personen mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation.

Das Landratsamt informiert, dass es im Kreis Bergstraße innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage 311 Neuinfektionen gab. Daraus ergibt sich eine Quote von 114,98 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, der so genannte Inzidenzwert.

Darmstadt setzt Prioritäten

Wie in vielen Teilen Hessens, so ist auch in Darmstadt ein exponentieller Anstieg der Covid-19-Infektionszahlen festzustellen. Das Gesundheitsamt errechnete am Montagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 140,7. Angesichts „der enormen Zahl von Fällen“, so die Behörde, sei man zur Priorisierung bei der Ermittlung von Kontaktpersonen und der Anordnung entsprechender Maßnahmen übergegangen: Das Gesundheitsamt fasst jetzt die Situation in Einrichtungen wie zum Beispiel Kitas, Alten- und Pflegeheimen vordringlich ins Auge.

Mit Sorge und Unverständnis betrachtet der Darmstädter Krisenstab manche Versuche, geltende Bestimmungen zu umgehen, indem Gewerbe auf Privatgrundstücke verlegt wird – vom Würstchenverkauf bis zu Flohmärkten, wobei geltende Abstands- und Hygieneregeln nicht immer beachtet werden.

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Hessen auf 32 852 gestiegen. Das sind nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden von gestern (Stand 14 Uhr) 625 Fälle mehr als noch am Vortag. Die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle in Hessen liegt bei 611 – und ist damit im Vergleich zum Vortag um zwei Fälle gestiegen.

Videokonferenz schon morgen

Angesichts rapide zunehmender Corona-Infektionen will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ländern dringend über eine stärkere Eindämmung beraten. Bereits am Mittwoch soll es eine Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten geben – noch vor deren turnusmäßiger Konferenz am Freitag. Die CDU verschiebt ihren für Dezember geplanten Parteitag ins neue Jahr.

Wegen stark gestiegener Corona-Zahlen gelten nun auch im bayerischen Landkreis Rottal-Inn ab Dienstag strikte Ausgangsbeschränkungen. Schulen und Kindergärten werden geschlossen. red/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020