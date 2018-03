Das BA-Fitcamp ist zurück

Anzeige

Bergstraße.Freizeitsportler kommen zwischen dem 18. April und dem 8. Mai wieder auf ihre Kosten: Dann geht das BA-Fitcamp mit Mareike und Siggi Spaleck in die zweite Runde. Schon 2017 lockten die Freiluft-Fitnessveranstaltungen hunderte sportbegeisterte Bergsträßer an. Dieses Jahr stehen vier Termine mit Warmmachen, Konditions- und Kraftübungen, Dehnen und Cool-down an. Schauplätze sind der Bensheimer Stadtpark, das Speck-weg-Eck am Sportplatz in Rodau, der Birkengarten in Lorsch und das Felsenmeer in Reichenbach.

Im BA-Interview geben die Spalecks schon mal ein paar Tipps, wie Sportler nach Feiertagen und schlechtem Wetter zu ihrer Form zurückfinden können. kbw/BILD: Neu