Das Baby ist da

London.Die britische Herzogin Kate (36) hat gestern einen Jungen zur Welt gebracht. Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Das Baby sei um 11.01 Uhr Ortszeit in Anwesenheit von Prinz William (35) geboren worden und wiege etwa 3,8 Kilogramm, hieß es. Mutter und Baby seien beide wohlauf. Es ist das dritte Kind des Paares. Was den Namen angeht, müssen sich die Royal-Fans noch etwas gedulden – wann das Königshaus bekanntgibt, wie das Baby heißen soll, ist noch nicht klar. Es steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge – nach Großvater Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Onkel Harry rutscht nun vom fünften auf den sechsten Rang der Thronfolge. dpa