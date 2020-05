Das Corona-Wörterbuch

Mannheim. Hunderte neuer Wörter sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus entstanden, von „Abstandslinie“ bis zur „zusätzlichen Kontaktperson“. Warum kreiert eine Gesellschaft so viele Neologismen in so kurzer Zeit? „Weil uns vor allem so viele neue Dinge begegnen“, sagt Expertin Annette Klosa-Kückelhaus. Die Leiterin des Bereichs Lexikographie und Sprachdokumentation am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim findet, dass die Gesellschaft auf neue Entwicklungen reagieren muss. „Diese Krise hat uns alle im Alltag getroffen, ganz anders als damals bei der Finanzkrise.“ Da seien wenige tatsächlich betroffen gewesen, sagt sie im Interview. Aber Corona treffe uns alle, so Klosa-Kückelhaus, „in der Schule, im Supermarkt, überall“. Allerdings ist die Sprachwissenschaftlerin der Meinung, dass nur ein Bruchteil dieser „Neologismen“ überleben wird. „Ich denke, Corona und Corona-Krise werden überleben, aber das meiste nicht.“ dms

