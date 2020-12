Das Ende einer Ära

Mannheim.An den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen endet eine Ära: Generaldirektor Alfried Wieczorek, seit 30 Jahren am Haus und seit 1999 an der Spitze, geht in Ruhestand. Sein Nachfolger wird ab Januar Wilfried Rosendahl, bisher einer seiner Stellvertreter und zuständig für Weltkulturen sowie viele große Forschungsprojekte.

Wieczorek ist damit „absolut“ zufrieden, wie er sagt. Zugleich kündigte der 66-Jährige an, sich weiter für das Haus zu engagieren. Schließlich ist er auf Lebenszeit Vorstandsvorsitzender der Bassermann-Kulturstiftung. Wieczorek war es gelungen, die Gründung von drei mit hohen Millionenbeträgen dotierten Stiftungen für das Haus zu erreichen, bedeutende internationale Kooperationen wie mit dem Kunsthistorischen Museum Wien oder dem Centre Pompidou Paris einzugehen, spektakuläre Sonderausstellungen zu veranstalten sowie das wissenschaftliche Renommee des Hauses enorm zu steigern. Er habe damals aber einen „Lotterladen“ übernommen, sagte er nun im Rückblick.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020