Kreis.Das Zimmer ist unordentlich, die Teller stehen nicht in der Spülmaschine und eigentlich muss der Müll auch schon längst in der Tonne sein: Diese Situationen kennen viele Eltern und oft sind sie ratlos. „Wieso macht das Kind denn nicht einfach, was man ihm sagt?“, fragen sich viele Erziehungsberechtigten. Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Graben-Neudorf lädt am Mittwoch, 21. November, deshalb zu einem Themenabend mit dem Titel: „Das habe ich schon 1000 Mal gesagt…“ ein.

Manchmal haben Eltern das Gefühl, ihre Kinder nicht zu erreichen. Hören sie absichtlich nicht zu? Drücken sich die Eltern nicht deutlich genug aus? Welche Kommunikationsmethoden stehen zur Verfügung? Die Referentin Kerstin Heuser, Systemische Therapeutin (SG), wird sich diesen Fragen widmen und ihnen anhand praktischer Beispiele nachgehen. Die Veranstaltung findet von 19 bis 21 Uhr in der Psychologischen Beratungsstelle, Bahnhofsring 39, in Graben-Neudorf, statt. Der Eintritt ist frei. Bis Mittwoch, 14. November, können sich Interessierte anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018