Das Haus am Markt ist Geschichte

Bensheim.Das Haus am Markt in Bensheim ist verschwunden – nur vom südlichen Gebäudeteil stehen noch letzte Mauerreste. Auch sie werden in den kommenden Tagen vom Bagger niedergelegt. Bis Mitte August sollen die Arbeiten beendet und der 70er-Jahre-Bau bis auf die Kellerdecke abgetragen sein.

Derzeit dürfte der Bensheimer Marktplatz eine der meistfotografierten Baustellen Hessens sein, denn für den Betrachter ergeben sich nun ganz neue Blickachsen: Ohne das Haus am Markt ist die Sicht – vorübergebend – auf die über dem Platz thronende Kirche Sankt Georg freigegeben.

Damit das Winzerfest ungestört gefeiert werden kann, wird bis Mitte September eine Pause auf der Baustelle eingelegt. Danach geht es mit den Vorarbeiten für das neue Haus am Markt weiter. Wenn alles nach Plan läuft, soll der an das einstige klassizistische Rathaus angelegte Neubau Ende des kommenden Jahres fertig sein. cim/Bild: Neu

