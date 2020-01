Bürstadt.„Das ist eine tolle Sache“, sagt Harald Glööckler zum Courage-Orden, den er am Sonntag, 19. Januar, in Bürstadt erhält. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt der Modedesigner, wie gerne er vom beschaulichen Kirchheim in der Pfalz herüberkommt, um den Preis des Heimat- und Carnevalvereins (HCV) entgegenzunehmen.

Die Fastnachter zeichnen den 54-Jährigen aus, weil er sich einerseits auf seinem Weg immer treu geblieben ist und andererseits sozial stark engagiert. Für Kinder sowie Tier- und Naturschutz setzt sich der schillernde Designer ein. Sein Credo lautet: „Glaube an dich selbst und erreiche deine Träume.“ Glööckler hat schon als junger Mann glamouröse Abendkleider entworfen. Inzwischen kreiert er sogar Schmuck und Tapeten. Was er selbst zur Preisverleihung im Bürgerhaus trägt, will er spontan entscheiden. cos

