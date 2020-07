Mannheim.Die Integration von Einwanderern funktioniert nach Ansicht des Sozialforschers Frank Kalter in Mannheim verhältnismäßig gut. Reibungen und Interessenskonflikte, wie sie sich etwa mit Blick auf die Gastronomie am Mannheimer Marktplatz zeigen, gehörten zum Alltag und sollten nicht überbewertet werden. Weil das traditionsreiche Café Journal dort schließt und stattdessen ein türkischer Betreiber künftig Gäste bewirten wird, gab es Kritik. Aufgrund der ohnehin schon stark vertretenen türkischen Gastronomie leide die Vielfalt, so ein Argument. Auch machten Diskussionsbeiträge deutlich, dass die Furcht vor einer Parallelgesellschaft eine Rolle spielt.

„Wenn mitten in der Mannheimer Innenstadt ein türkisches Restaurant eröffnet, kann von Parallelgesellschaft keine Rede sein. Im Gegenteil: Das ist erfolgreiche Integration“, sagte Kalter im „MM“-Interview. Den Umstand, dass es heute erfolgreiche Unternehmer mit türkischem Hintergrund gibt, würden viele Menschen noch nicht als Selbstverständlichkeit sehen. „Die klassische Vorstellung, dass Migranten in unserer Gesellschaft eine Unterschicht bilden, wird dadurch infrage gestellt“, sagte der Professor an der Uni Mannheim . wol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.07.2020