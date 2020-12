Das Jahr 2021 bringt Wahlen auf allen Ebenen

Berlin/Bergstraße.Das Jahr 2021 gilt als Superwahljahr. Denn in sechs Bundesländern stehen Landtagswahlen an: in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern – nicht aber in Hessen. Hier finden allerdings Kommunalwahlen statt. Am 14. März entscheiden auch die Bergsträßer Bürger darüber, wer in Kreistag, Kommunalparlamenten und Ortsbeiräten in den nächsten Jahren das Sagen haben soll. Zudem wird am 26. September ein neuer Bundestag gewählt. seg

