Das kosten Nahverkehrs-Tickets

Mannheim/Rhein-Neckar.Die gleichzeitige Fahrpreiserhöhung im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und die Ermäßigung der Nahverkehrs-Tarife in Mannheim und Ludwigshafen („Green-City-Tarif“) sind bei Pendlern teilweise auf Unverständnis gestoßen.

Während in Heidelberg und in der Metropolregion im Nahverkehr seit 1. Januar Preiserhöhungen um durchschnittlich 2,42 Prozent gelten, bekommen Fahrgäste, die in Mannheim und Ludwigshafen Bus und Bahn fahren, Ermäßigungen für ihre Tickets um bis zu 30 Prozent. Ziel des auf zwei Jahre angesetzten Modellversuchs ist es, Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen, um kurzfristig die Luftqualität in der Innenstadt zu verbessern.

Die Stadt Mannheim erhält in diesem und im nächsten Jahr für die verbilligten Tickets und andere Maßnahmen zur Senkung der hohen Stickoxidbelastung insgesamt knapp 30 Millionen Euro vom Bund. lang

