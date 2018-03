Das Leben lässt sich nur selten selbst steuern

Anzeige

Die Angehörigen der Opfer kamen durch einen Seiteneingang in das Gotteshaus und wurden von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Dem Eingangslied „Meine Zeit steht in deinen Händen“ wurden Worte des Gedenkens vorangestellt, die in tiefer Dunkelheit im Warschauer Ghetto entstanden sind. Die Verstorbenen kämen nicht wieder zurück, der Flug am 23. Januar habe „furchtbar tragisch“ geendet. Psalm 25 „All meine Hoffnung ruht auf Dir“ und das Gebet wurden dann im Wechsel gesprochen: „Nach deiner Nähe, großer Gott, sehne ich mich in meinem Schmerz. Ich bitte dich, dass du mich hältst wie jeden Menschen, der dich ruft.“ Es folgte das Lied „Veni Jesu, amor mi“.

Die Bürde für die Alleingelassenen

Immer wenn ein Lebenslicht erlischt, entstehe eine große Lücke, das sei eine schwere Bürde für die Alleingelassenen, sagte Pfarrer Thomas Maier in seiner Predigt. Gott höre den Menschen zu, es gebe nichts, „was wir ihm nicht sagen dürfen“. Vielleicht sei Gott uns auch suspekt, weil er uns so schlimmes Leid erleben lasse. „Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zuschanden werden, denn ich vertraue auf dich“, heiße es im Psalm 25, so der Pfarrer.

Als Zeichen für Licht im Dunkeln wurden Kerzen angezündet – für jeden der vier Verstorbenen eine. Nach den Fürbitten und dem gemeinsam gebetenen Vaterunser spendeten die Geistlichen Trost. Man müsse die geliebten Menschen zwar loslassen, Gott werde aber immer bei ihnen sowie bei den Angehörigen sein. Der Mensch auf seiner Suche nach Stille, Ruhe, Frieden – überall dort, wo es laut ist.

Der Vorstandsvorsitzende der DRF Luftrettung, Dr. Krystian Pracz, bei der die Hubschrauberpiloten beschäftigt waren und von der eine große Abordnung an Trauergästen gekommen war, zitierte in seiner Trauerrede aus dem Buch „Stille – Ein Wegweiser“ des norwegischen Abenteurers und Philosophen Erling Kagge, der darin 33 Antworten gibt. Manchmal sei es vernünftig, das Leben schwieriger als nötig zu gestalten. Nicht einfach dort über den Zaun zu springen, wo er am niedrigsten sei. Das habe mehr als treffend für die beiden Rettungspiloten gegolten, nicht den Zaun zu wählen, der am niedrigsten war. Der Mensch müsse oft darüber nachdenken, „wer das Steuer unseres Lebens in der Hand hält“. Nur in den wenigsten Fällen könne man sein Leben selbst steuern, so Pracz.

Jochen Huber und Christian Neuner seien Piloten gewesen, „um anderen Menschen in der Not zu helfen. Sie haben Hindernisse überwunden, jeder hat eigene Geschichten geschrieben, sie haben enorme Erfahrung gesammelt – und nie den niedrigen Zaun gewählt“, würdigte Pracz die DRF-Mitarbeiter als hochgeschätzte Menschen und vorbildliche Kollegen, auf die man stolz sei.

Trauer und Wut über das schreckliche Unglück dürften „nicht zu Architekten unserer Zukunft werden“. Die Opfer lebten in uns weiter, jetzt müsse man das, für das sie eingestanden seien, fortführen, dann sei dieser schreckliche Moment nicht ganz umsonst, „auch wenn wir das jetzt mit Sicherheit nicht so sehen“.

Nach dem Lied „Bewahre uns Gott“ empfingen die Besucher den Segen. Die katholische Kirchengemeinde lud zur Anteilnahme und zum Austausch im Gespräch ein.

