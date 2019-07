Das Urteil: Lebenslang

Der Angeklagte verdeckt das Gesicht, neben ihm sein Anwalt. © dpa

Wiesbaden.Der wegen Mord und Vergewaltigung der 14-jährigen Schülerin Susanna zu lebenslanger Haft verurteilte Ali B. ist nach Auffassung der Richter „hochgefährlich“. In ihrem Urteil am Mittwoch sprach sich die Kammer des Landgerichts Wiesbaden mit Vorbehalt auch für eine Sicherheitsverwahrung des 22 Jahre alten Irakers aus.

Eine Gutachterin hatte im Prozess von einer schweren Persönlichkeitsstörung gesprochen. Mit weiteren Taten wäre höchstwahrscheinlich zu rechnen, hieß es in der Begründung des Urteils. Eine vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren sei „aus Sicht der Kammer unangemessen“, so das Gericht. Aufgrund der relativen Jugend von Ali B. und des kurzen Aufenthalts in Deutschland gebe es Unsicherheiten, begründete das Gericht den Vorbehalt. dpa

