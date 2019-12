Das war das Jahr

Bergstraße.Wenn das Jahr zu Ende geht, dann beginnt die Zeit der Besinnung. Im Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate lässt der Bergsträßer Anzeiger – traditionell in einer großen Beilage zu Heiligabend – eine ereignisreiche Zeit Revue passieren. Die Redaktion rückt die herausragenden Themen der Zeit in den Blickpunkt, so wie sie die Schlagzeilen im Kreis oder in den einzelnen Kommunen im Laufe des Jahres 2019 beherrschten – also beispielsweise die Lighthouse-Affäre im Kreis oder die Diskussionen um die neue ICE-Trasse oder in Bensheim um das Haus am Markt und das Bürgerhaus sowie viele weitere Themen von Lindenfels bis Einhausen, von Zwingenberg bis Heppenheim. Natürlich gehören dazu auch zahlreiche Bilder von bewegenden und bedeutenden Momenten. Viel Spaß bei der Lektüre! red/BILD: grafiKS

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019