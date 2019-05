Das Wetter bleibt ein Balanceakt

Mannheim/OFfenbach.Schlechte Nachrichten für Sonnenanbeter: Das Frühlingswetter lässt laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach noch ein paar Tage auf sich warten. Karsten Thürau aus Mannheim aber kann das nicht schrecken. Er balancierte am Dienstag auf einer sogenannten Slackline an der Rheinpromenade im Stadtteil Lindenhof. Zum Schutz vor Regen brauchte er seinen Schirm nicht, denn es blieb trotz einiger dunkler Wolken niederschlagsfrei. Heute und morgen soll die Bewölkung weiter zunehmen, Schauer sind möglich. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 15 Grad recht kühl. Für das Wochenende aber versprechen die Meteorologen dann wieder einen Temperaturanstieg – auf bis zu 22 Grad. stp

