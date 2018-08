Das Winzerdorf wächst planmäßig

Bensheim.Noch vier Tage bis zur Eröffnung des Bergsträßer Winzerfestes in Bensheim: In der Innenstadt laufen die Vorbereitungen routiniert und planmäßig. Auf dem Marktplatz wächst das Winzerdorf täglich, am Storchennest wurde am Montag das Riesenrad angeliefert.

Los geht es am Samstag (1.) um 18 Uhr mit dem Empfang der Ehrengäste, der nächste Höhepunkt des Weinfestivals wartet dann bereits am Sonntag (2.) mit dem Festzug, der sich um 14 Uhr in Bewegung setzt. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018