Datendiebstahl: Spuren führen in die Region

Heilbronn/Mannheim.Nach der Internet-Attacke auf 994 Politiker und Prominente will die Bundesregierung Konsequenzen ziehen und die Cyber-Sicherheit verbessern. Zudem wurde in Heilbronn bereits am Sonntagabend die Wohnung eines Zeugen durchsucht, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt gestern bestätigte.

Bundesinnenminister Horst Seehofer will heute mit den Chefs des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Holger Münch und Arne Schönbohm, Vorschläge zur Verbesserung der Cyber-Sicherheit vorstellen. Sein Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) kündigte an, das Innenressort werde in den nächsten Monaten sowohl einen Entwurf für ein zweites IT-Sicherheitsgesetz vorlegen als auch ein „Cyber-Abwehrzentrum plus“ schaffen.

Nach Angaben des Bundeskriminalamts in Wiesbaden wurde inzwischen damit begonnen, die von der Veröffentlichung der Daten betroffenen Personen zu informieren. Im Auftrag der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sei eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet worden.

Ermittlern fehlen Informatiker

Das Twitter-Konto, mit dem die Daten im Netz verbreitet wurden, gehörte ehemals einem Youtuber aus Landau. Im Juni 2017 brachte dieser zur Anzeige, dass sich jemand in sein Konto gehackt hatte. Das bestätigte gestern die Landauer Staatsanwaltschaft. Warum der Zugang so lange aktiv war und erst vor Kurzem gesperrt wurde, konnte die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig nicht sagen. Auch die Frage, welche Behörde eine solche Sperre veranlassen kann, blieb unbeantwortet.

Die rheinland-pfälzische Polizeigewerkschaft (GdP) kritisiert zudem mangelnde Kenntnisse der Beamten im Bereich Internet-Kriminalität. Es müssten IT-Spezialisten eingestellt werden, die jedoch bei derzeitigen Tarifstrukturen eher in der freien Wirtschaft tätig würden, so die GdP. Im Bereich der polizeilichen Ausbildung wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jedoch auf das Problem eingegangen: Unterrichtseinheiten mit Schwerpunkt Cyber-Kriminalität werden erhöht. dpa/jor

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.01.2019