Debakel für CSU und SPD in Bayern

München.Bei der Landtagswahl in Bayern haben die beiden alten Volksparteien CSU und SPD dramatische Verluste eingefahren. Die jahrzehntelang dominierende CSU von Parteichef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder büßt zweistellig ein, verliert ihre absolute Mehrheit – und muss sich nun einen Koalitionspartner suchen. Die SPD mit Spitzenkandidatin Natascha Kohnen verzeichnet das bundesweit schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl und wird nur noch fünftstärkste Kraft. Die Grünen dagegen erzielen einen Bayern-Rekord. „Sie werden von den Wählern als moderne bürgerliche Partei und nicht mehr als Fundamentalopposition wahrgenommen“, sagte Matthias Jung von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen dieser Zeitung.

Die AfD zieht zweistellig ins Maximilianeum ein und ist jetzt in 15 von 16 Landtagen vertreten. Die FDP erlebte bis Andruck dieser Ausgabe eine Zitterpartie um die Rückkehr ins Parlament. Die Linke verfehlt die Fünf-Prozent-Hürde erneut.

Damit sind SPD und CSU als Partner der großen Koalition von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geschwächt. Schon am Wahlabend zeichneten sich neue Reibereien in dem ohnehin kriselnden Bündnis ab. Vor der Landtagswahl in knapp zwei Wochen in Hessen vermieden aber zunächst alle Seiten Personaldiskussionen und gegenseitige Attacken.

„Schmerzhafter Tag“

Seit 1962 hatte die CSU Bayern mit Ausnahme der Wahlperiode 2008 bis 2013 allein regiert. Eine schwarz-grüne Koalition hätte jetzt eine komfortable Mehrheit. Die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze zeigte sich gesprächswillig: „Natürlich sind wir bereit, Verantwortung für dieses schöne Land zu übernehmen.“ Söder war jedoch skeptisch: „Inhaltlich sind die Grünen meilenweit entfernt.“ Er werde mit allen außer der AfD reden und strebe ein bürgerliches Bündnis an. Nach den Hochrechnungen hätte eine Koalition mit den Freien Wählern eine Mehrheit. Deren Chef Hubert Aiwanger sagte, seine Partei werde machbare Vorschläge vorlegen. „Und ich bin überzeugt, die CSU wird anbeißen.“

Ministerpräsident Söder sagte: „Das ist ein schmerzhafter Tag.“ Die CSU habe aber den klaren Regierungsauftrag erhalten. „Vom Bundestrend sich völlig abzukoppeln, ist nicht so leicht.“ Fragen nach der Verantwortung von Parteichef Seehofer wich Söder aber aus. Auch SPD-Chefin Andrea Nahles machte „die schlechte Vorstellung der großen Koalition hier in Berlin“ mitverantwortlich für den Absturz in Bayern. „Es ist uns nicht gelungen, uns von dem Richtungsstreit in der CDU/CSU frei zu machen.“ Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen sprach von einem „grandiosen Erfolg“. dpa/tge

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018