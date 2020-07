Debatte um den Mund-Nasen-Schutz im Einzelhandel

Berlin/Mannheim.Für ein Ende der Corona-bedingten Maskenpflicht im Handel ist es aus Sicht mehrerer Bundesländer noch zu früh. Gegen ein zeitnahes Ende der Pflicht für den Mund-Nasen-Schutz in Geschäften sprachen sich am Sonntag Bayern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Hamburg aus. „Im Verlauf der Pandemie hat sich die Expertenmeinung gefestigt, dass die Mund-Nasen-Bedeckung eine sehr wirksame Maßnahme ist“, argumentierte beispielsweise Hamburgs Senatssprecher Marcel Schweitzer. Auch Nordrhein-Westfalen reagierte zurückhaltend.

Die Debatte war ins Rollen geraten, nachdem sich der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern für ein baldiges Ende der Maskenpflicht in seinem Land ausgesprochen hatte – und dafür von seiner Regierungschefin gebremst wurde. „Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten“, hatte Minister Harry Glawe (CDU) gesagt. Darauf antwortete Regierungssprecher Andreas Timm: Die Landesregierung habe gerade erst die Mund-Nasen-Schutzpflicht bis August verlängert. Entscheidungen könnten erst nach Gesprächen getroffen werden.

Auf offene Ohren stieß eine Abschaffung der Maskenpflicht erwartungsgemäß beim Handel – aber auch hier nur mit Einschränkungen: „Für den Einzelhandel ist es gut, wenn die Maskenpflicht, sobald dies gesundheitspolitisch möglich und vernünftig ist, abgeschafft wird“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Sonntag.

Einzelhandel aufgeschlossen

Auch Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City begrüßte am Sonntag den Vorstoß: „So ein Einkaufsbummel mit Maske macht einfach keinen Spaß.“ Ohne Mundschutzpflicht könnten die Umsätze im Einzelhandel seiner Einschätzung nach um 20, 30 Prozent steigen. Auch für die Beschäftigten sei ständiges Maskentragen eine Zumutung. Sofern es die Infiziertenzahlen erlaubten, wären Lockerungen äußerst hilfreich, sagte Pauels dieser Redaktion. „Ein Fortschritt wäre schon, wenn man die Masken in den Geschäften an einigen Stellen absetzen könnte, wo es mit dem Mindestabstand keine Probleme gibt.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte dagegen vor einer Aufhebung der Regelung. Ebenso sprach sich der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene gegen die Aufhebung aus. Sie sende das falsche Signal, dass die Situation im Griff sei. „Das können wir aber nicht feststellen“, sagte Martin Exner. Unterdessen hat sich Kanzlerin Angela Merkel bei älteren Menschen in Deutschland für ihr Durchhaltevermögen in der Pandemie bedankt. dpa/sma

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 05.07.2020