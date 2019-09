Debatte um den oberen Marktplatz

Bensheim.Die Diskussion um die Zukunft des oberen Marktplatzes in Bensheim ging in einer gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Ortsbeirat Mitte in die nächste Runde. Dabei wurde deutlich, dass die Entscheidung von Bürgermeister Rolf Richter, beim einstigen Vorzeigeprojekt die Reißleine zu ziehen und einen dreigeschossigen Neubau auf Eis zu legen, vor allem bei den Koalitionspartnern der CDU – BfB und GLB – alles andere als mit Begeisterung zur Kenntnis genommen wurde.

Auch die Rolle der Denkmalpflege wurde erneut kritisch hinterfragt. Zumal eine aktuelle Stellungnahme der Behörde nur bedingt positiv aufgenommen wurde. dr

