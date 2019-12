Debatte um Investor

Pfungstadt.Die Traditionsbrauerei Pfungstädter ist seit Jahren defizitär und braucht einen Investor. Einen potenziellen Interessenten haben die Bierbrauer an der Hand. Den Stein ins Rollen bringen muss am heutigen Montag, 16. Dezember, aber das Stadtparlament der 25 000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Und das ist nach den Worten von Kommunalpolitikern fraglich: Sie haben Zweifel an der Seriosität und Bonität des potenziellen Investors. Der ist für eine Stellungnahme nicht zu erreichen und will sich nach Auskunft der Geschäftsführung der Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG auch bis zur Unterzeichnung der Verträge nicht äußern.

Gab es anfänglich bei den Kommunalpolitikern eine klare Mehrheit für die Pläne, scheint diese nun mehr und mehr zu bröckeln. lhe

