Debatte um Mangel an Lehrern

Bergstraße.Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht die hessischen Schulen am Limit. Bei einer Podiumsdiskussion mit Landespolitikern kritisierte GEW-Kreisvorsitzender Holger Giebel den seiner Meinung nach noch immer bestehenden Lehrkräftemangel bei gleichzeitig steigenden Schülerzahlen. CDU-Landtagsabgeordneter Alexander Bauer wies hingegen auf ein Plus von 1000 Lehrerstellen in diesem Jahr hin. Hessen sei im Vergleich mit anderen Bundesländern so gut versorgt wie lange nicht.

Nach Einschätzung der SPD-Landtagsabgeordneten Karin Hartmann sind trotz verbesserter Versorgung Personalengpässe offensichtlich. kel