Debatte zu Lighthouse

Bergstraße.Im Streit um Vandalismusschäden in der früheren Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Bensheimer Lighthouse-Hotel hat der Bergsträßer Kreistag einer Zahlung der Versicherung über 150 000 Euro an den Kreis zugestimmt. Alle Ansprüche, die der Kreis in diesem Zusammenhang geltend machen könnte, gehen damit auf die Versicherung über.

Mehrere Kreistagsabgeordnete äußerten jedoch Bedenken. Der Konflikt mit den Vermietern sei nicht beendet, auch wegen einer Strafanzeige wegen Verleumdung, die ein früherer Mitarbeiter des Kreises gestellt hat. Ihm hatte die Kreisspitze vorgeworfen, unbefugt 206 000 Euro an die Vermieter überwiesen zu haben. Kreis und Versicherung beziffern die Sachschäden aber nur mit 20 000 Euro. Ihrer Ansicht nach ist dem Kreis durch einen Verstoß gegen Dienstpflichten Schaden seitens des Mitarbeiters entstanden. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018