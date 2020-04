Brühl/Schwetzingen.Die Rauchwolke war bis nach Eppelheim zu sehen, als am Donnerstag vor einer Woche bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit Schilf auf den Schwetzinger Wiesen in der Nähe des Rohrhofer Friedhofs brannte. In allen Fällen sichteten Zeugen mehrere Jugendliche – die Polizei ermittelt.

„Diese Brände sind definitiv kein Kavaliersdelikt und nicht nur eine kleine Ordnungswidrigkeit“, sagt der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Die Brandstelle sei ohnehin eine kritische, da in der Nähe viele Häuser und Dämme seien. Und auch der Brühler Feuerwehrkommandant Marco Krupp findet: „Das ist kein Dummejungenstreich, sondern eine schlimme Straftat.“ caz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020