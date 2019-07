Dekan tritt zurück

Heidelberg.Der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg, Andreas Draguhn, ist nach der Bluttest-Affäre zurückgetreten. Nach Angaben des Uniklinikums bleibt Draguhn aber als Abteilungsleiter in der Fakultät. Eine externe Kommission zur verfrühten Veröffentlichung eines möglichen Brustkrebs-Bluttests an der Uniklinik Heidelberg hatte dort in einem Zwischenbericht „Führungsversagen, Machtmissbrauch und Eitelkeit“ festgestellt. Die Kommission warf Draguhn „falsch verstandene Kollegialität“ vor, weil er die PR-Kampagne des Chefs der Frauenklinik, Christof Sohn, nicht gestoppt hatte. Dieser behauptete, einen bald marktreifen Test entwickelt zu haben.

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner attestierte Uni und Uniklinikum ein „konsequentes Vorgehen“ bei der Aufklärung. „Das ist der einzig richtige Weg“, sagte er. Wissenschaftsministerin Theresa Bauer (Grüne) nahm den Rücktritt mit „großem Respekt“ zur Kenntnis, wollte sich aber nicht weiter zum Rücktritt äußern. was

