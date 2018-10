Demo gegen Rechts

Kundgebung gegen Rechts am Sonntag in Bensheim. © Funck

Bensheim.„Herz statt Hass“ – diesem Slogan folgten am Sonntagabend 500 Teilnehmer einer Kundgebung gegen Rechtspopulismus in Bensheim. Mehrere Redner betonten, dass man sich für Demokratie und Freiheit einsetzen müsse und sich nicht darauf verlassen dürfe, dass der Staat oder Politiker alles regeln.

Die Zusammenkunft am Storchennest in der Fußgängerzone verlief friedlich und harmonisch, wenige Polizeikräfte verfolgten im Hintergrund das Geschehen. Auslöser für die Demo waren anonyme Drohbriefe, die an das Bensheimer Traditionsunternehmen Studio Roth gerichtet waren.

Geschäftsführer Alexander Gebhardt hatte ein AfD-kritisches Banner an den Zaun des Firmengrundstücks gehängt. dr

