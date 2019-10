Demo und Debatte

Hunderte Demonstranten zogen von Mannheim nach Ludwigshafen. © dpa

Berlin/Mannheim.Während im Bundestag das geplante Klimapaket der großen Koalition debattiert wurde, gingen in Mannheim und Ludwigshafen Jugendliche für mehr Umweltschutz auf die Straße. Angaben der Veranstalter zufolge zogen am Freitag rund 300 Aktivisten der Bewegung „Fridays for Future“ von Mannheim zur Abschlusskundgebung nach Ludwigshafen.

Unterdessen warb Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Bundestag in Berlin für die Klimabeschlüsse der Bundesregierung und warnte vor einer „Panik“ im Kampf gegen die Erderwärmung. Das Klimapaket sei „wirklich eine gute Basis“, sagte die SPD-Politikerin. In dem geplanten Gesetz soll genau festgelegt werden, wie viel Treibhausgas in einzelnen Bereichen wie Verkehr, Landwirtschaft oder Gebäude pro Jahr ausgestoßen werden darf. mpt

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.10.2019