Demokraten mobilisieren

Wird beim virtuellen Parteitag gefeiert: Michelle Obama. © dpa

Washington.Die ehemalige First Lady Michelle Obama hat die Amerikaner in einem leidenschaftlichen Appell aufgerufen, Präsident Donald Trump im November aus dem Amt zu wählen. „Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land“, sagte die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama zum Auftakt des Parteitags der US-Demokraten, der seinen einstigen Vize Joe Biden als Kandidaten nominieren soll. „Wenn wir irgendeine Hoffnung haben, dieses Chaos zu beenden, dann müssen wir für Joe Biden stimmen, als ob unsere Leben davon abhängen“, betonte sie in einem Redebeitrag. Der Parteitag findet wegen Corona virtuell statt in einer Mischung aus Live-Auftritten und Videobeiträgen. dpa

