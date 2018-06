Denkwürdige Torwartfehler in wichtigen Spielen

Anzeige

Kiew (dpa) - Torwartfehler kann keiner mehr ausbügeln. Schon vor den folgenreichen Patzern von Loris Karius im Finale der Champions League haben das hoch dekorierte und berühmte Keeper leidvoll erfahren müssen.

«Ich weiß nur: was er jetzt und im Moment fühlt, ist nichts gegenüber dem, was er morgen und in den nächsten Tagen und Wochen empfinden wird», sagte ZDF-Experte Oliver Kahn über seinen Landsmann nach der 1:3-Niederlage des FC Liverpool gegen Real Madrid am Samstagabend in Kiew: «Das zieht so dermaßen runter und dagegen anzukämpfen, ist alles andere als einfach.»

KAHNS FEHLER IM WM-FINALE 2002