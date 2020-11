Der Anstand hat verloren

Es ist ein Spiel mit den Nerven und mit Niedertracht: Im Stile eines Despoten erklärt der Antidemokrat Donald Trump erst eine Wahl für beendet, deren Ergebnis noch gar nicht feststeht. Dann wähnt der US-Präsident Betrug bei der Auszählung und stellt einmal mehr seine Verachtung für die Verfassung offen zur Schau. Noch ist das Ausmaß seines Zerstörungswillens nicht abzusehen. Nur so viel ist klar: Es werden unruhige Tage in dem Land, das aus seiner tiefen Spaltung nicht herauszufinden vermag.

Und wie 2016 blicken die Deutschen fassungslos und erschöpft auf die USA. Wie kann es nur so knapp ausgehen? Es nützt nichts, auf Trumps schier endlos lange Liste der Ungeheuerlichkeiten und sein chaotisches Corona-Management zu verweisen. Es nützt auch nichts, seine Wähler zu Idioten zu erklären oder das Wahlsystem an sich anzuzweifeln. Das Amerika, das die Deutschen als Vorbild und Schutzschild weiter herbeisehnen, gibt es nicht mehr. Spätestens jetzt – selbst wenn Joe Biden gewinnt – wird Berlin den transatlantischen Liebeskummer überwinden müssen. Deutschland und Europa sollten selbst in der Lage sein, für ihre Sicherheit zu sorgen. Zu ungewiss ist die Zukunft der Nato, aber auch die der US-Truppen in dieser Region.

Zu einer weiteren unangenehmen Wahrheit dieser US-Wahl gehört der naive deutsche Blick auf die amerikanischen Wählerinnen und Wähler. „So blöd können die doch nicht sein“, ist ein Satz, der öfter mit Blick auf die Anhänger des „Irren im Weißen Haus“ fällt. Dabei war Trumps politisch unkorrekte und gehässige Sprache schon 2016 ein entscheidender Türöffner in Wählerschichten, die sich von der Politik längst vergessen fühlten. Im Übrigen ein Prinzip, dem Populisten aus aller Welt erfolgreich folgen, auch hierzulande.

Es ist also nicht so, als sei Trumps Methode, demokratisch notwendigen Institutionen – auch den Medien – ihre Legitimation abzusprechen, eine groteske amerikanische Eigenheit der vergangenen vier Jahre. Die trumpeske Verrohung des politischen Diskurses ist längst Teil unseres Miteinanders. Die Herabwürdigung aller Menschen, deren Haltung nicht der eigenen entspricht, hat der Immobilien-Milliardär zwar auf die Spitze getrieben. Aber sie ist mehr denn je auch tonangebend in unseren eigenen Debatten. Wer’s nicht glaubt, möge einfach mal bei Facebook vorbeischauen. Die Demokratie gehörte schon vor dieser US-Wahl zu den Verlierern, der Anstand allerdings auch. Am Ende mag es einen Sieger geben. Aber so fühlt es sich nicht an.

