Der BA macht mobil

Bergstraße.Eine in Deutschland einzigartige Kombination aus einem Mobilfunkvertrag und einem Online-Abo bringt der Bergsträßer Anzeiger auf den Markt. Telefoniert wird in bester D-Netz-Qualität und gelesen in bewährter BA-Qualität.

Im Mobilfunkvertrag ist ein Datenvolumen von 4 Gigabyte enthalten, fürs Telefonieren und das Schreiben von SMS gibt es eine Flatrate. Mit dem Online-Abo hat man den kompletten Zugriff auf alle Artikel auf der Homepage des Bergsträßer Anzeigers.

Das Angebot richtet sich vor allem an junge Menschen, die Nachrichten aus der Region immer in ihrer Tasche bei sich haben wollen – egal, ob daheim, im Auslandsjahr, auf Reisen oder in der neuen Studienheimat. Mit dem BA-Onlineabo und dem BA-Mobilfunkvertrag sind die Nachrichten von zu Hause stets schnell zur Hand. mir

Info: Weitere Informationen unter: www.bergstraesser-anzeiger.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018