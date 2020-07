Der Baustellenhund von Zwingenberg

Zwingenberg.Entspannt sitzt Labrador Quattro auf einem Erdhügel an der Absperrung der B 3-Baustelle in Zwingenberg. Immer im Blick hat der Hund sein Herrchen Günter Heiden, der als Polier bei den Straßenbauarbeiten beschäftigt ist. Die beiden sind ein Herz und eine Seele, unzertrennlich und ein eingespieltes Team. Wenn Heiden in die Kabine des Radladers klettert, ist der fünfjährige Vierbeiner dabei. Auch Bagger und Walzen machen ihm keine Angst.

Schnell hat das Duo die Herzen der Anwohner erobert. Als vor der Evangelischen Kita gebuddelt wurde, gab es für den Vierbeiner so manches Leckerli. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit: „Die Zwingenberger sind besonders nett und aufgeschlossen“, sagt Heiden. Auch die Gegend hat es ihm angetan: „Perfekt zum Mountainbike fahren.“ red/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.07.2020