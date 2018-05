Der Fall Harvey Weinstein und die Folgen

Anzeige

16. Oktober: Mit dem Hashtag #MeToo haben sich bereits Zehntausende Frauen im Internet als Opfer sexueller Übergriffe zu erkennen gegeben - ausgelöst durch einen Tweet der Schauspielerin Alyssa Milano. Kurz darauf nimmt die Polizei in Los Angeles Ermittlungen auf.

12. November: Bei einem Protestmarsch in Hollywood demonstrieren Hunderte gegen sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz. In den folgenden Monaten werden immer neue Vorwürfe gegen Prominente laut - in Deutschland unter anderem gegen Regisseur Dieter Wedel.

Februar 2018: Nach neuen Enthüllungen verklagt der US-Bundesstaat New York Weinstein und dessen früheres Unternehmen. Nach geplatzten Verkaufsgesprächen rettet sich die Weinstein Company im März in die Insolvenz.

April: Drei Journalisten, die die Affäre um Weinstein aufgedeckt hatten, werden mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. In einem Strafprozess wird US-Entertainer Bill Cosby wegen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen - das erste wichtige Urteil seit Beginn der #MeToo-Bewegung.