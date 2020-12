Der harte Lockdown kommt: Scharfe Einschnitte ab Mittwoch

Berlin/Mannheim.Zum Eindämmen der sich weiter stark ausbreitenden Corona-Pandemie wird das öffentliche und private Leben in Deutschland zum zweiten Mal in diesem Jahr drastisch heruntergefahren. Von diesem Mittwoch an und bis zum 10. Januar muss der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf schließen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag beschlossen.

Auch Schulen sollen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt werden. In Bade-Württemberg beginnen die Schulferien am 16. Dezember. Lockerungen der strengen Kontaktbeschränkungen gibt es zu Weihnachten, nicht aber zum Jahreswechsel. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte erweiterte Corona-Finanzhilfen für Firmen und Jobs an.

„Herber Schlag für den Handel“

Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar und des Handelsverbands Nordbaden, nennt den Lockdown ab Mittwoch „nachvollziehbar“. Aber: „Er ist und bleibt für weite Teile des Handels ein ganz herber Schlag.“ Deshalb erwarte man jetzt von Politik und Verwaltung, dass alles getan wird, um die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Am Samstag hatten 28 Handelsunternehmen, darunter Engelhorn aus Mannheim, einen offenen Brief an die Kanzlerin, die Minister Scholz, Spahn und Altmaier sowie die 16 Ministerpräsidenten verfasst. Darin warnen sie: „Bei einem erneuten Lockdown droht dem Handel eine Erosion, die menschlich, kulturell und auch wirtschaftlich nicht nur desaströse Folgen, sondern irreparable wirtschaftliche Auswirkungen nach sich zieht.“

Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) begrüßt die „rasche Umsetzung“ des Lockdowns und die Entscheidungen zu weiteren wirtschaftlichen Hilfen. Statt kurzfristiger Entscheidungen wünscht er sich eine langfristigere Planung der Maßnahmen seitens des Bundes. Nach etwas über einer Woche Ausgangssperre in Mannheim ist Kurz zufrieden. Es habe eine größere Reduzierung des Verkehrs stattgefunden als erwartet. „Wenn man davon ausgeht, dass hinter dem Verkehr entsprechende Begegnungen stehen, dann haben wir das Risiko damit gesenkt.“

Die Regeln, die in Mannheim gelten, etwa die nächtliche Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr, bleiben bestehen.

Unterdessen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 20 200 neue Corona-Infektionen am Sonntag. Damit hat sich die Zahl im Wochenvergleich erneut weiter erhöht. Am vergangenen Sonntag lag sie bei 17 767. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 169. In Mannheim gab es am Samstag 84, am Sonntag 83 Neuinfektionen. Drei weitere Personen sind gestorben. dpa/cs/julb/lia

