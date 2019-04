Der Heimatlauf zieht an

Schwetzingen.Strahlender Sonnenschein und beste Lauftemperaturen: Besser hätten die Bedingungen für die zehnte Auflage des Schwetzinger Spargellaufs am Sonntag nicht sein können. Mit dem Spargellauf werden traditionell die Veranstaltungen rund ums königliche Gemüse in der Festspielstadt eingeläutet.

Alessa Schippergers (ze:ro Praxen) und Marc Trometer (MTG Mannheim) waren die schnellste Frau beziehungsweise der schnellste Mann über die zehn Kilometer. Läufer der LG Kurpfalz trumpften über die fünf Kilometer auf: Hier setzte sich als schnellste Lady Anna Schumacher durch, Yannik Dudda gewann bei den Herren vor seinem Bruder Jonas.

Neben der Schülerkonkurrenz ist der Kinderlauf dieser Zeitung stets ein Hit: Hier flitzen die Kleinsten 500 Meter durch den Schlossgarten und werden dabei von Eltern, Großeltern und natürlich Kindernachrichten-Maskottchen Fred Fuchs ordentlich angefeuert. Dabei gibt’s nur Gewinner. Überhaupt: Viele Einheimische nutzten den sportlichen Vergleich im und um den Schlossgarten frei nach dem Motto: Beim Heimatlauf muss man einfach dabei sein. Klaus-Peter Deimann und Birgit Schillinger vom Organisatorenteam freuten sich mit den vielen ehrenamtlichen Helfern, dass alles prima geklappt hat. Und, dass die Oftersheimer Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo gemeinsam mit Spargelkönigin Janine I. den Startschuss für die Rennen gab. Das zeichnet nicht nur die mittlerweile international erfolgreiche Sportlerin in Bezug auf ihre Heimatverbundenheit aus, sondern auch den Wert dieser schönen Laufveranstaltung. In Sachen Spargel geht’s in den nächsten Wochen rund in Schwetzingen: Samstag, 27. April, ist der offizielle Spargelanstich, dann wird am 4. Mai der Spargelsamstag zelebriert, bevor es am Sonntag, 2. Juni, zur Spargelwanderung dieser Zeitung geht. kaba

