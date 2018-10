Der Jungbusch feiert beim Nachtwandel

Mannheim.Bands spielen mitten auf der Straße wie hier die Heavybones, Künstler zeigen ihre Werke, es gibt Spezialitäten aus vielen Regionen der Welt: Es ist diese Mischung, die das Kulturfest Nachtwandel so außergewöhnlich macht. Gestern Abend startete die 14. Auflage des Festivals, an dem sich zahlreiche Galerien, Initiativen und Gastronomen aus dem Mannheimer Stadtteil Jungbusch beteiligen. Stadträtin Nazan Kapan (SPD) eröffnete den Nachtwandel. Auch heute Abend lädt das Fest noch einmal ab 19 Uhr ins Hafenviertel zum Feiern und Staunen bis in die Nacht hinein ein. Erstmals hat die Stadt Mannheim in diesem Jahr die Organisation des Festivals übernommen. bro

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

