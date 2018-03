Der Mann mit der weißen Orgel

Anzeige

Sonderbach.Die weiße Wersi-Orgel ist sein Markenzeichen; bekannt und befreundet ist er weltweit mit Prominenten aus Sport, Politik, Adel und Unterhaltungsgeschäft; einem großen Publikum bekannt ist er durch sein Engagement für die Fifa, deren Hymne er komponiert hat: Franz Lambert, Orgelvirtuose aus dem Heppenheimer Stadtteil Sonderbach, wo er geboren wurde und wo er immer noch lebt, wird am morgigen Sonntag 70 Jahre alt.

Den Vorabend seines Geburtstages wird Lambert heute in einem Restaurant in Weisenheim am Berg verbringen, wo er seit 20 Jahren bei Tanz- und Unterhaltungsabenden aufspielt. Der Sonntag gehört dann vor allem der Familie.

Weitere Gratulanten sind am kommenden Montag ab 10.30 Uhr herzlich willkommen, wenn Lambert wieder zu Hause sein wird. Sein Zuhause, das ist die ehemalige Gaststätte „Zum Felsenkeller“ im Heppenheimer Stadtteil, die vor drei Jahren geschlossen wurde. red