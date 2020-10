Der neue Seitenverlauf

Liebe Leserinnen und Leser, gerade in dieser Zeit der Verunsicherung ist der Bedarf an verlässlichen Informationen, an Recherche, Einordnung und Orientierung groß. Daher gehen wir ab dieser Montag-Ausgabe einen wichtigen Schritt und gliedern die Zeitungsseiten im „Mannheimer Morgen“ thematisch noch klarer, noch logischer.

Wesentlich ist dabei die Zusammenführung der Seiten Politik und Wirtschaft im sogenannten ersten Buch der Zeitung, zudem die Bündelung der Lokal- und Regionalberichterstattung auf den dann folgenden Seiten für Mannheim, Ludwigshafen, die Metropolregion sowie Heidelberg und Neckar-Bergstraße. Auch die Kultur rückt mit ihrer regionalen Bedeutung nach vorn, und der Sport bekommt mit dem vierten Buch eine Art Zeitung innerhalb der Zeitung.

Wenn Sie uns mitteilen wollen, wie Ihnen die neue Seitenstruktur gefällt, rufen Sie uns gern an diesem Montag oder Dienstag zwischen 6 und 18 Uhr unter 08 00-3 33 13 33 kostenfrei an oder schreiben Sie eine E-Mail an redaktion@mamo.de.

redIhr Mannheimer Morgen

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020