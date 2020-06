Der Neustart an den Bergsträßer Grundschulen ist geschafft

Bergstraße.Seit gestern läuft der Unterricht in den Grundschulen in Hessen wieder im Regelbetrieb, wie auch hier in einer zweiten Klasse der Wingertsbergschule in Lorsch. Von den rund 500 Schülern in der Lorscher Grundschule sind dennoch zehn Prozent weiterhin im Homeschooling. Denn Eltern können ihre Kinder aktuell auch noch daheim beim Lernen unterstützen, wenn gewünscht. Doch vor allem beim Toben auf dem Hof merkt man: Die Kinder freuen sich, dass sie wieder gemeinsam mit ihren Freunden in der Schule sind. Dennoch können viele der Jungen und Mädchen nicht verstehen, warum sie in der Schule nicht mit Freunden aus der Parallelklasse spielen dürfen, nach dem Gong aber schon. ssr/ Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.06.2020