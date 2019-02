Der Papst enttäuscht Opferverbände

Rom.Papst Franziskus hat am Ende des historischen Spitzentreffens im Vatikan die „Abscheulichkeit“ des sexuellen Missbrauchs aufs Schärfste verurteilt. Konkrete Maßnahmen für die Weltkirche benannte er zunächst aber nicht. Die katholische Kirche müsse aus ihrer Abwehrhaltung herauskommen, forderte der Pontifex zum Abschluss des Anti-Missbrauchsgipfels gestern. Er kündigte ein hartes Durchgreifen gegen Täter und ein Ende der Vertuschung an. Kein Missbrauch dürfe jemals – „wie es in der Vergangenheit üblich war“ – vertuscht oder unterbewertet werden.

Rede „ein Fiasko“

Die Opferverbände reagierten enttäuscht. Zwar soll es bald nach dem Spitzentreffen neue Anweisungen des Pontifex zum Schutz von Minderjährigen geben, die für den Vatikanstaat und die römische Kurie gelten sollen. Bischöfe sollen außerdem ein Praxishandbuch bekommen, wie sie mit Missbrauchsfällen umzugehen haben, wie die Organisatoren des Treffens ankündigten. Opferverbände und kritische Theologen hatten sich aber mehr versprochen. „Anstatt konsequent aus der Opferperspektive die Verantwortung der Kirche zu benennen, (war es) routiniertes und uninspiriertes Abspulen von Selbstverständlichkeiten“, sagte Thomas Schüller, Direktor am Institut für Kanonisches Recht an der Universität Münster. Die Rede des Papstes sei „ein Fiasko“ gewesen.

Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, sieht in dem Treffen in Rom dagegen ein Signal an die Weltkirche, die Leitlinien des Papstes seien „für uns Bischöfe ein klarer Arbeitsauftrag des Papstes.“ Auch der deutsche Kardinal Reinhard Marx verteidigte den Papst gegen Kritik: „Ich kann nicht erkennen, dass das nur qualmiges, nebulöses Gerede war“, sagte er. Es sei deutlich geworden, dass die Bischöfe die gleiche Einschätzung der Situation hätten. „Niemand von uns kann das Problem länger negieren oder gar tabuisieren.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019