Der Rodauer Lutz Adam singt morgen bei „The Voice“

Zwingenberg.Diesmal hat es endlich geklappt – für den Country-Musiker Lutz Adam deuten jetzt alle Zeichen in Richtung „The Voice Senior“. Ab morgen geben wieder die talentiertesten Sänger Ü-60 ihr Bestes auf der großen Bühne und versuchen die Coaches Michael Patrick Kelly, Sasha, Yvonne Catterfeld und Alec Völkel und Sasha Vollmer vom Team „The BossHoss“ allein mit ihrer Stimme von sich zu überzeugen. Gleich in der ersten Folge ist der Country-Musiker aus Rodau am Start und hofft auf ein Ticket für die Battles. Im BA-Interview erzählt der 67-Jährige, was ihn auf die große Bühne zieht. Außerdem verrät er, was seit seiner Bewerbung alles passiert ist und wieso die Nacht zum Montag eine besonders kurze wird. ssr/Bild: Claudius Pflug

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.11.2019